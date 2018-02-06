Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz parlamentosunda iki mason locası bulunmasının ortaya çıkması, yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. The Guardian gazetesinin haberine göre, İngiliz parlamentosundaki mason örgütlenmesinde “New Welcome Lodge (Yeni Karşılama Locası)" milletvekillerini ve parlamento çalışanlarını üye yaparken, “Galeri Locası” parlamento muhabirleri ile basın çalışanlarından üye alıyor. Yılda 4 kez bir araya geldiği belirtilen "gizli" locaların varlığı, İngiltere ve Galler’deki mason teşkilatlarını çatısı altında toplayan Londra merkezli İngiltere Birleşik Büyük Locası (UGLE) tarafından da dolaylı olarak doğrulandı. İngiltere ve Galler’de UGLE’ye bağlı yaklaşık 6 bin 300 mason locasının faaliyet gösterdiği biliniyor. Bu localara bağlı üye sayısı 200 bin olarak tahmin ediliyor. Mason teşkilatı ile ilgili son 40 yılda yaşanan tartışmaların ardından örgütün üye sayısının yarı yarıya azaldığı belirtiliyor.