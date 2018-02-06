Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moskova Belediye Başkanı Yardımcısı Pyotr Biryukov "Dün sabahtan bu yana 38 santimetre kar yağdı, bu şubat yağış ortalamasının fazlası” diye konuştu. Kar yağışının giderek artmaya devam edeceğine dikkat çeken Biryukov, pazartesi akşamına kadar ek olarak 15-20 santimetre kar yağabileceği konusunda uyardı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şiddetli kar yağışı ve fırtına sebebiyle yüzlerce ağacın devrildiğini, 1 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ağaçlardan birinin elektrik tellerini koparması üzerine on binlerce kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi. Meteoroloji uzmanları, bu tür yağışların 100 yılda bir defa yaşandığını belirtti.