Moskova Belediye Başkanı Yardımcısı Pyotr Biryukov "Dün sabahtan bu yana 38 santimetre kar yağdı, bu şubat yağış ortalamasının fazlası” diye konuştu. Kar yağışının giderek artmaya devam edeceğine dikkat çeken Biryukov, pazartesi akşamına kadar ek olarak 15-20 santimetre kar yağabileceği konusunda uyardı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şiddetli kar yağışı ve fırtına sebebiyle yüzlerce ağacın devrildiğini, 1 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ağaçlardan birinin elektrik tellerini koparması üzerine on binlerce kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi. Meteoroloji uzmanları, bu tür yağışların 100 yılda bir defa yaşandığını belirtti.
Moskova'ya bir günde bir aylık kar yağdı
06.02.2018 - 06:33 | Son Güncelleme: 06.02.2018 - 06:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son 2 gündür yoğun kar yağışının etkisine giren başkent Moskova’da bir aylık yağış ortalamasının yaşandığı duyuruldu.
Etiketler : moskova,rusya,
541671 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/541671.aspx
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