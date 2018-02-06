Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya'nın nın Kampung Pasir şehrinde gerçekleşen olayda, görgü tanıklarının ifadelerine göre 28 yaşındaki Faiz Nurdin, kapısının önünde oturduğu sırada 32 yaşındaki hamile komşusu Aisyah ile karşılaştı. Komşusu, Nurdin'e "Ne zaman evleneceksin? Bir an önce evlen, herkes evlendi. Sen neden hâla evli değilsin" dedi.

Mulut Puaka sitesinin haberinde yer alan bilgilere göre, bu soruları çok içerleyen Nurdin, aynı gün komşusunu ziyarete gitti. Komşusu odaya gittiği sırada onu takip eden şüpheli, hamile kadını odasında vahşice öldürdü. Güvenlik güçleri, katil zanlısının talihsiz kadının parasını ve telefonunu da gasp ettiğini bildirdi.

Başkent Jakarta'ya gitmeye çalışırkenyakalanan Nurdin'in daha önce farklı suçlardan hüküm giydiği ve ömür boyu hapisle yargılanacağı öğrenildi.