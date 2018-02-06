PYD/PKK, geçen hafta Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu  bölgelerde, Afrin'e "dayanışma konvoyu" tertipleyeceğini duyurmuştu.

AA'nın Afrin ve Haseke içindeki güvenilir kaynaklarının verdiği  bilgiye göre, PYD/PKK işgalindeki Kamışlı, Dırbasiye, Malikiye, Haseke merkez ve  Kahtaniye gibi yerleşimlerden çıkan araçlarla gelen çok sayıda kişi önceki gün  Türkiye sınırında yer alan Aynularab'a (Kobani) ulaştı.

Aynularab'da hazırlanan diğer vasıtalarla birleşen, yüzlerce otobüs  ile binek araçtan oluşan konvoy da dün gece geç saatlerde Afrin'e girdi.
 
Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki yollardan geçerek Afrin'e gelen  konvoyda en az 2 bin kişinin yer aldığı görüldü.
 
Araçların ilk çıkış yaptığı noktalar ile Afrin içindeki kaynaklar,  konvoydakilerin bir kısmının gönüllülerden oluştuğunu ancak önemli bir bölümünün  PYD/PKK'nın katılımı zorunlu tuttuğu "memur ve öğrenciler"den meydana geldiğini  bildirdi.
 
Konvoyda ayrıca, çeşitli bölgelerden toplanmış yaklaşık 500 terörist  yer aldı. Afrin'e sokulan 500 kişilik grubun içindekilerin az bir bölümünün  örgüte yeni katılanlardan oluştuğu öğrenildi.
 
PYD/PKK, geçen hafta, işgal ettiği bölgelerde "Afrin'le dayanışma" adı  altında gösteriler organize etmiş, "memur ve öğrenciler"in katılımını zorunlu  tutmuş ve tüm iş yerlerine zorla kepenk indirtmişti.
 
AA'nın 21 Ocak 2018 tarihli haberinde de Esed rejiminin Halep il  merkezindeki PYD/PKK’lıların Afrin’e yardım gönderebilmesi için kara yolunu  kullandırdığı bilgisi paylaşılmıştı.