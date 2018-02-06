Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman otomotiv şirketi Audi'nin Ingolstadt'daki merkezi ve Neckersulm’daki tesisinde arama yapıldığı bildirildi.

TESİSLERE BASKIN

Münih Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, dizel araçlarda egzoz emisyonunda manipülasyon yapıldığı şüphesine ilişkin devam eden soruşturma kapsamında Audi şirketinin Ingolstadt merkezinde ve Neckersulm'daki tesiste bulunan ofislerde ve Baden-Württemberg eyaletindeki bir evde bugün arama yapıldığı belirtildi.

Yapılan bu aramaların odağında Avrupa pazarına yönelik üretilen 3 litrelik V6 dizel motorlarda egzoz emisyonu manipüle edilmesi için teknik mekanizmanın kullanılması olduğu ifade edilen açıklamada, soruşturmanın ise 2009’dan beri Avrupa ve ABD’de satılan en az 210 bin aracı kapsadığı kaydedildi.

AUDİ TESİSLERİNDE ARAMA

Açıklamada, aramalarda 18 savcı ile Baden-Württemberg ve Bavyera polisinin görev yaptığı aktarıldı.

Audi tesislerinde 2017’nin mart ayında da polis tarafından arama yapılmıştı.