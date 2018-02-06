Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler'den (BM), Gazze'de hastane gibi kritik tesislerdeki yakıtın on gün içinde tükeneceği ve hastanelerin kapanmaya başladığı uyarısında bulunuldu.

Filistin'deki BM İnsani Yardım Koordinatörü Vekili Roberto Valent, yazılı açıklamasında, İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekti.

Elektrik kesintilerinin Gazze'yi insani felaketin eşiğine sürüklediğini belirten Valent, yarısı çocuk yaklaşık 2 milyon Filistinliye günde 8 saat elektrik verildiğini kaydetti.

Hastane gibi kritik tesislerdeki yakıtın on gün içinde tükeneceği uyarısında bulunan Valent, hastanelerin kapanmaya başladığını ve diğer tesislerin de gelecek günlerde operasyonlarını askıya almak zorunda kalacaklarını bildirdi.

Valent, yakıt ihtiyacının giderilmesi ve tesislerin çökmemesi için acilen 6,5 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.