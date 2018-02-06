Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin hükûmeti, yerli piyasada İsrail para birimi şekelin kullanımına son vermek için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

Hükûmetten haftalık toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, şekelden başka bir para birimi kullanımına geçilmesi için çalışma komitesi oluşturmaya ve ulusal para birimi oluşturma imkanının araştırılmasına karar verildiği belirtildi.

Bu önerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına karşılık Filistin yönetiminin aldığı kararlar kapsamında ortaya konulduğu kaydedildi.

Mali danışman ve bankacı Muhammed Selame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin hükûmetinin ulusal bir formülü üstlenmek istemesine rağmen hâlihazırda bunun gerçekleşmesinin uzak olduğunu söyledi.

Filistin piyasasının bunun için zamana ihtiyacı olduğunu ve günlük işlemlerde geçerli para birimini değiştirmeyi kabul etmenin basit bir durum olmadığına dikkati çeken Selame, İsrail para birimi şekel ile irtibatı koparmak gerektiğini, buna alternatif olarak Ürdün dinarı araştırılarak zemin hazırlanabileceğini ifade etti.

Selame, Filistin piyasasında günlük işlemlerin dolarla yapılmasının da pratik bir çözüm olmadığını aktardı.

Filistin yönetimi ve İsrail arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolüne göre Filistin piyasasında ABD doları, Ürdün dinarı, İsrail şekeli, Mısır cüneyhi (şu anda geçersiz) ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin ortak para birimi avro kullanılıyor.

Filistin piyasasındaki günlük ticari işlemlerde, Filistin hükûmeti kurumları ve özel sektörde geçerli olan para birimlerinin başında şekel geliyor. Başta özel sektörde olmak üzere işçilerin büyük bir çoğunluğuna maaşları şekel üzerinden veriliyor.