Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığına bağlı Hızlı Müdahale Güçleri Komutanı Samir el-Huseyni, düzenlediği basın toplantısında, güvenliğin sağlandığı ve güçlerinin konuşlandığı Tuzhurmatu ilçesine, 3 binden fazla sığınmacı ailenin döndüğünü belirtti.



Huseyni, "Güvenlik güçleri, yerinden olmuş kişilerin kendi bölgelerine dönüşünü güvence altına almaya çalışıyor." ifadesini kullandı.



Çoğunluğunu Kürt vatandaşların oluşturduğu onbinlerce kişi, Irak güçlerinin, bölgeyi 2014'ten bu yana kontrolü altında tutan Peşmerge güçlerine karşı ekim ayında başlattığı operasyon sırasında, Erbil ve Süleymaniye'ye göç etmişti.

