Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulunda, Türkiye ve Afrin konulu bir oturum düzenlendi.

Mogherini, oturumdaki konuşmasında, Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı ve Türkiye'deki son gelişmelere değindi.

"Türkiye ile iş birliğimizde her zaman dürüst ve açık olduk. Kabul etmek lazım ki Türkiye inanılmaz sınamalardan geçiyor. Terörizm, ani bir darbe girişimi, göçmen krizi ve sınır ötesinde bir savaş. Başta sınırlarında yaşananlar olmak üzere, biz Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz. Türkiye'nin Suriye sınırında yaşayan vatandaşlarının güvenliğini sağlamak hakkı ve görevidir." şeklinde konuşan Mogherini, yeni bir cephenin açıldığını ve insani yardımların ulaştırılması ve sivillerin korunması konusunda önem gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Suriye'de askeri harekata başladığı günden itibaren gelişmeleri yakından izlediklerini kaydeden Mogherini, "Kuzey Suriye’de açılan yeni cepheden derin endişe duyuyoruz. Her şeyden önce insani nedenlerden dolayı endişeliyiz." dedi.

Mogherini, çatışmaların Suriye içerisinde dengeleri bozma riski olduğunu dile getirerek, "Şiddetin artması, çatışmalara siyasi bir çözüm bulmayı geciktirebilir. Tüm enerjimizi, Cenevre'deki müzakerelerde Birleşmiş Milletler'e (BM) destek olmaya yoğunlaştıralım. Tüm kaygılar dile getirilmeli. Suriye'deki savaş sona ermiş değil. İnsanlar ölmeye devam ediyor." dedi.

Suriye'de yeni bir cephe açmanın Türkiye'yi daha güvenli yapmayacağını iddia eden Mogherini, "Bu güvenlik, ancak müzakere edilmiş bir siyasi çözüm ile sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Mogherini, tüm askeri faaliyetlerin, belirlenmiş terör gruplarını hedef alması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün İtalya'da olduğunu ve Papa Franciscus ile görüştüğünü kaydeden Mogherini, Papa'nın görüşme sonrası kamuoyuyla paylaştığı barış ve uzlaşma yönündeki açıklamaları benimsediklerini söyledi.

AB olarak artık Türkiye ile daha sık görüşeceklerinin altını çizen Mogherini, "Tüm iletişim kanalları açık olacak. Görüş ayrılıklarının üstesinden geleceğiz. Ortak bir çözüm bulmaya çalışacağız. Bunu kendimiz için olduğu kadar Türk halkı için de yapacağız." diye devam etti.

Son dönemde insan hakları alanında iyileşme gözlemlediklerini belirten Mogherini, bunun sürmesi gerektiğine dikkati çekti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk hükümeti ve Türk halkının yanında olduklarını kaydeden Mogherini, "Şunu söylemek lazım ki, bir süredir ikili ilişkilerde bir normale dönüş periyodu meydana geldi. İyi bir haber. Bunu söylüyoruz ama insan hakları ve temel haklar herkese uygulanmalıdır." diye konuştu.

Oturumda daha sonra AP'deki siyasi grupların temsilcileri ve üyeler söz alarak konuyla ilgili görüşlerini belirtti.

Genel Kurulun tartıştığı konular hakkında bir karar taslağının perşembe günü oylamaya sunulacağı öğrenildi.