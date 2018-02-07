Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Ordusu’nun Suriye’de terörle mücadelesi devam ederken bölgeden hain iş birlik haberleri de geliyor. Terör rörgütü PYD/PKK, geçen hafta Suriye’nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu bölgelerde, Afrin’e “dayanışma konvoyu” tertipleyeceğini duyurmuştu.

REJİM BÖLGESİNDEN GEÇTİ

AA’nın Afrin ve Haseke içindeki güvenilir kaynaklarının verdiği bilgiye göre, PYD/PKK işgalindeki Kamışlı, Dırbasiye, Malikiye, Haseke merkez ve Kahtaniye gibi yerleşimlerden çıkan araçlarla gelen konvoy iki gün önce Türkiye sınırında yer alan Aynularab’a (Kobani) ulaştı. Aynularab’da hazırlanan diğer vasıtalarla birleşen, yüzlerce otobüs ile binek araçtan oluşan konvoy önceki gece geç saatlerde Afrin’e girdi. Beşar Esad rejiminin kontrolündeki yollardan geçerek Afrin’e gelen konvoyda en az 2 bin kişinin yer aldığı görüldü. Araçların ilk çıkış yaptığı noktalar ile Afrin içindeki kaynaklar, konvoydakilerin bir kısmının gönüllülerden oluştuğunu ancak önemli bir bölümünün PYD/PKK’nın katılımı zorunlu tuttuğu “memur ve öğrenciler”den meydana geldiğini bildirdi.

Konvoyda ayrıca, çeşitli bölgelerden toplanmış yaklaşık 500 terörist yer aldı. Söz konusun grubun içindekilerin az bir bölümünün örgüte yeni katılanlardan oluştuğu öğrenildi. Esad rejimi Halep il merkezindeki PYD/ PKK’lıların Afrin’e yardım gönderebilmesi için kara yolunu kullanmaları için de izin vermişti.