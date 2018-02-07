Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 18. gününde terör örgütüne ağır darbeler vuruyor. Genelkurmay Başkanlığı harekâtın yapılan açıklamada, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hâle getirilen terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG/PYD’li teröristlerin sayısının 970 olduğu bildirildi. Darmık Dağı çevresinde tespit edilen YPG hedeflerini Fırtına obüsleri ve tanklar vurdu, şiddetli patlama sesleri duyuluyor. Bombalanan alanlardan yükselen dumanlar, Kilis’in sınır hattındaki köylerinden de görüldü.

2 TERÖRİST YAKALANDI

Üç gün önce ele geçirilen Bülbül kasabası çevresinde ise iki terörist canlı olarak yakalandı. Hatay’ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin karşısındaki terör mevzileri de TSK topçu birliklerimizce ateş altına alındı. Zaman zaman çatışma seslerinin geldiği bölgede askeri helikopterler de sınır hattında uçuş yaptı. Harekât kapsamında kente gelen çok sayıda tank, askeri araç, zırhlı personel taşıyıcısı ile mühimmat yüklü kamyonlar da güvenlik tedbirleri altında sınır birliklerine sevk edildi. TSK’nın desteğinde ilerleyen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), birlikleri Burseya dağından sonra dün Afrin yolu üzerindeki stratejik öneme sahip olan Sirğaye dağını ele geçirdi. Burseya dağından 3 kilometre uzaklıktaki dağda teröristlerin saklandığı tüneller de temizlendi.