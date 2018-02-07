Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etiyopya’da birkaç yıl önce Yabello kentine bağlı Simo köyüne gelen misyonerler, eski dinleri “animizm” olan binlerce kişiyi Hristiyanlaştırdı. Ancak köylülerden derme çatma bir evde 5 çocuğu ile birlikte hayat mücadelesi veren ve 4 keçisiyle hayata tutunmaya çalışan Halime Gobu Sora, Hristiyanlığı içine sindiremedi. Sora, büyüklerinin yıllar önce anlattıklarını düşünüp, İslamiyet’i öğrenmek için yürüyerek kilometrelerce mesafedeki Müslüman köylerine gitti. Burada Müslümanların hâl, hareket ve davranışlarını inceleyen, İslamiyet hakkında bilgi alan Sora, Hristiyan olarak çıktığı köyüne Müslüman olarak döndü. Sora, yeni dinini önce ailesine ve yakınlarına daha sonra ise köy ve çevresine anlatarak binlerce kişinin Müslüman olmasını sağladı. Zamanla köy ve çevresinde sözü dinlenen bir kadın konumuna gelen Sora, Rabia adıyla çağrılmaya başladı. Rabia “Gelen misyonerler kızlarla bir araya geliyor, ahlaksızlık yapıyordu. Müslümanlar böyle değil. İslamiyet’te haremlik-selamlık uygulaması çok hoşuma gitti ve bu yüzden Müslüman oldum. İslamiyet’le şereflendikten sonra bu güzelliği bütün köylülerimin de yaşamasını istedim. Allah’a şükür onlar da hidayete erdi” diye konuştu.