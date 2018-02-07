Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK eliyle yeni bir devlet kurmak isteyen dış güçler, teröristlere silah ve mühimmat yardımının yanı sıra kadro da sağlamaya başladı.

Ancak; Avrupa'dan Suriye'ye giderek terör örgütünün saflarına katılan yabancı teröristlerin cenazeleri, tek tek ülkelerine gönderiliyor.

TÜRKİYE'Yİ DURDURACAKLARMIŞ

Fırat Kalkanı Harekatı başladığı dönemde "Türkiye'yi biz durduracağız" diyerek ortaya çıkan 5 İngiliz, YPG saflarında öldürülmüştü. 5 teröristin cesedi tabutlarla Londra'ya gönderilmişti.

AYNI ÇATIŞMADA ÖLDÜLER

İngiliz teröristlerin ardından bölgede şimdi de Alman ve Amerikalı teröristlerin cenazeleri kaldırıldı.

2 teröristin tabutunun üzerine ülke bayrakları serildi, YPG'li teröristler de örgütün paçavralarını salladı.