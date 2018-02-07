Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kim'in kız kardeşi ve İşçi Partisi propaganda dairesi birinci başkan yardımcısı Kim Yo-jong'un, Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim Yong-nam liderliğindeki 22 kişilik üst düzey heyetin üyesi olacağı bilgisinin verildiğini açıkladı.

Heyete, Kuzey Kore Ulusal Spor Rehberlik Komitesi Başkanı Choe Hwi ve iki ülke arasındaki ilişkilerden sorumlu dairenin başkanı Ri Son-gwon'un da katılacağı belirtildi.

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore heyetinin cuma gününden itibaren ülkeye üç günlük ziyarette bulunacağını da bildirdi.

KİM'İN EN YAKIN SIRDAŞI

Uzmanlar, 20'lerinin sonu veya 30'larının başında olduğu sanılan, Kim ile aynı anneden doğan Kim Yo-jong'un, Kuzey Kore liderinin en yakın sırdaşlarından biri olduğuna inanıyor. Kim Yo-jong'un her an Kim'in yanında olması da bunu doğrular nitelikte.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), geçen ay Güney ve Kuzey Kore arasında varılan olimpiyat anlaşmasını kamuoyuna duyurmuştu.

Güney Kore'de yapılacak Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na Kuzey Kore'den 22 sporcu katılacak.

Koreli sporcular, artistik buz pateni, kısa kulvar hız pateni, Alp disiplini kayak ve Kuzey disiplini kayak branşlarında müsabakalara katılacak.

Bu ay düzenlenecek oyunlarda yer alacak Kuzey Kore heyetinde sporcular dışında 24 antrenör, yetkililer ve 21 medya temsilcisinin bulunması bekleniyor.