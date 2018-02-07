Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'daki ABD kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, Badahşan'ın Çin ve Tacikistan sınırındaki bölgelerinde B-52 bombardıman uçağıyla Taliban eğitim kampını vurduğu bildirildi.

Hava saldırısı düzenleme hedefinin terör örgütlerinin nüfuz etmesini önlemek olduğu kaydedilen açıklamada, saldırıda Taliban'ın elindeki araçların imha edildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Taliban'ın savaş alanında başarısızlıkla karşı karşıya kaldığı için sivilleri hedef almaya yöneldiği aktarıldı.

Saldırıda kaç teröristin öldüğü henüz açıklanmadı.

ABD birlikleri geçen sene ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DAEŞ'a karşı "tüm bombaların anası" olarak bilinen GBU-43'ü kullanmıştı.

TERÖR SALDIRILARI ARTTI

Afganistan'da terör olaylarındaki ciddi artış nedeniyle ocak ayında Taliban ve DAEŞ'ın düzenlediği 22 terör saldırılarında çoğunluğu sivil 282 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı.

En kanlı eylemlerden, eski İçişleri Bakanlığı binası yakınında ambulansla gerçekleştirilen intihar saldırısında 103 kişi öldü, 250'den fazla kişi yaralandı. Saldırının şiddetinden dolayı ölenlerin büyük çoğunluğunun kimlik tespiti halen yapılamadı.

Afganistan'daki terör olaylarında yöntem ve hedef seçiminde değişiklikler olduğu, sivillere yönelik saldırıların artığı gözleniyor. Hem Taliban hem de DEAŞ askeri bölgeler yerine sivillerin bulunduğu "kolay hedeflere" saldırıyor. Uzmanlar, her iki örgütün de başarı şansı yüksek "kolay hedeflere" yönelik saldırılar sayesinde "güçlüyüz" mesajı vermeye çalıştığını belirtiyor.

ABD'NİN YENİ AFGANİSTAN STRATEJİSİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni stratejisini ilan ettiği Ağustos 2017'den bu yana Amerikan savaş uçakları terör gruplarına yönelik hava saldırılarını arttırdı. ABD uçakları, Ağustos 2017'de 503, Eylül 2017'de de 751 bomba attı.

Trump, Virginia'daki Fort Myer askeri üssünde yeni Afganistan stratejisiyle ilgili yaptığı konuşmada, ABD'nin Afganistan'dan hızlı şekilde çekilmesinin "öngörülebilir ve kabul edilemez sonuçlarını" önlemek için mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini açıklamıştı.

ABD'nin Afganistan'da sahadaki duruma göre hareket edeceğini aktaran Trump, "Afganlar kendi ulusunu inşa edecek ve kendi geleceğini belirleyecek. Onların başarılı olmasını istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.



EFSANE UÇAK B-52



B-52 maksimum kapasitede kanatlarda ve gövde içerisinde toplam 45 adet bomba taşıyabiliyor. 56 metre kanat açıklığına sahip dev uçağın yüksekliği 12 metre. 180 tona kadar yakıt alabilen B-52 yalaşık 1000 km maksimum hız ve 15.000 km menzile sahip.

B-52'lerin teknik özellikleri:

Mürettebat: 6 kişi

Uzunluk: 49.7 m

Kanat açıklığı: 56.39 m

Boş ağırlık: 83.250 kg

Yüklü ağırlık: 120.000 kg

Maksimum kalkış ağırlığı: 220.000 kg

Güç: 8 turbojet motor

Yakıt kapasitesi: 180.000 l

Maksimum hız: 1000 km/s

Atış menzili: 7200 km

Menzil: 15.000 km

Silahlar

Havadan-Karaya Füze : 20 x AGM-69 SRAM, 20 x AGM-86 ALCM, 8 x AGM-84 Harpoon, 4 x AGM-142 Popeye (B-52H)

20 x AGM-86C CALCM, 20 x AGM-129 ACM, 20 x AGM-154 JSOW, 20 x AGM-158 JASSM

Nükleer Bomba : 8 x B61, 8 x B63, 8 x B83, 20 x ALCM, 12 x SRAM, 12 x ACM

Klasik Bomba : 51 x Mk-36/59/62/82, 18 x Mk-20/84, 12 x Mk-52, 8 x Mk-41/55/56/60/65, 51 x CBU-52/58/71,

30 x CBU-87/89/97, 51 x M117

Yük Noktası : 1 dahili gövde içi bomba bölümü + 4 harici kanat altı pilon