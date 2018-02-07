Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'dan temizlediği Sarıkaya Tepesi'nin birbirleriyle bağlantılı beton tünellerle çevrili olduğu görüldü.

Bölgeden bildirilenlere göre, PYD/PKK'lı teröristlerin, TSK ve ÖSO'nun önceki gün ele geçirdiği Sarıkaya Tepesi'ni savaş uçakları ve diğer ağır bombardımanlardan korunmak amacıyla beton tünellerle çevirdiği ortaya çıktı.

İki metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde yapılan birbirleriyle bağlantılı tünellerin içinde ranza ve mutfak malzemelerinin olduğu da gözlendi.Her 10 metrede bir mazgalların olduğu tünellerin üstlerinin toprakla örtülü olduğu da göze çarptı. Tünellerin duvarlarının yaklaşık 80 santimetrelik betonlardan yapıldığı görüldü.