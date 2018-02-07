Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye  Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'dan temizlediği Sarıkaya Tepesi'nin birbirleriyle bağlantılı beton tünellerle çevrili olduğu görüldü.

Bölgeden bildirilenlere göre, PYD/PKK'lı  teröristlerin, TSK ve ÖSO'nun önceki gün ele geçirdiği Sarıkaya Tepesi'ni savaş  uçakları ve diğer ağır bombardımanlardan korunmak amacıyla beton tünellerle  çevirdiği ortaya çıktı.

İki metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde yapılan birbirleriyle  bağlantılı tünellerin içinde ranza ve mutfak malzemelerinin olduğu da gözlendi.Her 10 metrede bir mazgalların olduğu tünellerin üstlerinin toprakla  örtülü olduğu da göze çarptı. Tünellerin duvarlarının yaklaşık 80 santimetrelik betonlardan yapıldığı görüldü.