Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç'in kuzeyini etkisi altına alan şiddetli kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı eksi 40 dereceye kadar düştü. Ülkenin kuzey bölümünde kar yağışı ve fırtına nedeniyle kırmızı alarm verilirken, bütün okullar tatil edildi. Yaşları 65'ten büyük olanlar, mümkün oldukça dışarı çıkmamaları ve araç kullanmamaları yönünde uyarıldı.

5 kişi donarak öldü



İsveç’in kuzey bölgelerinde yaşanan kar fırtınası nedeniyle 5 kişinin donarak öldüğü belirtildi. Yetkililer, kuzey kutbundan gelen soğukların devam edeceğini bildirdi.