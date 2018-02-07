Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakan Atilla'nın avukatları tarafından yapılan savunmada yargıç Richard Berman’dan delil yetersizliği nedeniyle tüm suçlamaların düşürülmesi talebinde bulunmuştu. Yargıç Berman, Atilla'ya yönelik suçlamalar ile ilgili delillerin yeterli olduğu gerekçesiyle beraat talebini kabul etmedi. Bilindiği üzere Jüri, Atilla'ya yapılan suçlamalardan 5'inden suçlu bulmuştu. Atilla'nın ceza duruşması ise 11 Nisan'da yapılacak.