Hakan Atilla'nın avukatları tarafından yapılan savunmada yargıç Richard Berman’dan delil yetersizliği nedeniyle tüm suçlamaların düşürülmesi talebinde bulunmuştu. Yargıç Berman, Atilla'ya yönelik suçlamalar ile ilgili delillerin yeterli olduğu gerekçesiyle beraat talebini kabul etmedi. Bilindiği üzere Jüri, Atilla'ya yapılan suçlamalardan 5'inden suçlu bulmuştu. Atilla'nın ceza duruşması ise 11 Nisan'da yapılacak.
Hakan Atilla’nın beraat talebi reddedildi
07.02.2018 - 22:08 | Son Güncelleme: 07.02.2018 - 22:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentinde devam eden davada Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın beraat talebi reddedildi.
Etiketler : Hakan Atilla,beraat,
542081 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/542081.aspx
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