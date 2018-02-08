Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RİDA Uluslararası Yetim Derneğinin faaliyet gösterdiği 23 ülkedeki 20 bine yakın yetim, Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçik'in Afrin'den zaferle dönmesi için dua ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ile kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

Ülkenin dört bir yanında, Mehmetçik'in zaferle dönmesi için dua eden vatandaşların yanı sıra dünya mazlumlarından da harekata destek mesajları geliyor.

Türkiye'nin yardım elini uzattığı ülkelerde harekatın başarıyla sonuçlanması için dua eden Türkiye sevdalıları, okudukları Kur'an-ı Kerimler ile Mehmetçik'in zaferini diliyor.

Hayırseverlerin desteğiyle dünyanın dört bir yanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarından RİDA Uluslararası Yetim Derneği, 23 ülkede 20 bine yakın yetimin eğitim ve barınma ihtiyacını karşılıyor.

23 ülkedeki 20 bin yetimin elleri semada

Merkezi Konya'da bulunan derneğin başkanı Tamer Kalender, Türkiye'nin zulmün, açlığın, doğal afet ve acil yardım ihtiyacının bulunduğu yerlere yardım elini uzatan ilk ülke olduğunu söyledi.

STK'lerin, devlet ve milletin, daima mazlumların yanında yer aldığına işaret eden Kalender, şu değerlendirmede bulundu:

"RİDA Derneği, 23 ülkede 20 bine yakın yetime hizmet veriyor. Mazlum, Kur'an-ı Kerim talebesi ve ihtiyaç sahipleriyle birebir irtibat halindeyiz. Halkımızın desteğiyle bu ülkelere yaptığımız yardımlarla onların güven ve sevgisini kazandık. Onlar da kilometrelerce uzaktan kendilerine karşılıksız yardım getiren bu milletin gündemini yakından takip ediyor. Dün, 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de Zeytin Dalı Harekatı'na destek oluyorlar."

Şehitlere Kur'an-ı Kerim okuyorlar

Kalender, yardım yapılan ülkelerdeki mazlumların Türkiye'nin gündemini yakından takip ettiğini belirterek, "Balkanlar başta olmak üzere Sudan'dan Moğolistan'a, Kenya'dan Afganistan'a 23 ülkedeki 20 bine yakın yetim, ordumuza destek için Fetih suresi okuyor. Şehitlerimize Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ediyor. Bu harekatla inşallah en kısa sürede hem Türkiye hem de o bölgede yaşayanlar için güvenli, istikrarlı bir barış bölgesinin oluşturulması sağlanır. Sonsuza kadar ezanların okunduğu, güven içinde yaşanılan İslam beldeleri olarak kalır." sözlerine yer verdi.