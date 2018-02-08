Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomobilin Güneş etrafında, onu Mars’ın yörüngesinin yakınlarında bir yere doğru götürecek bir yörüngeye oturtulması planlanıyordu. Ancak Otomobili taşıyan roket o yörüngeyi ıskaladı ve Tesla’yı Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağına doğru götürecek bir yörüngeye yerleştirdi.

6 SAAT BOYUNCA UZAYDA SERBEST GEZİNTİ YAPTI



Fırlatmadan sonra, Tesla otomobil uzayda yaklaşık altı saat boyunca serbest şekilde gezindi. Bu gezinti de SpaceX tarafından YouTube üzerinden canlı yayınlandı.

Bu serbest uçuş safhası, ABD Hava Kuvvetleri için gerçekleştirilmiş özel bir yörünge manevrasını göstermeyi amaçlıyordu. Daha sonra roket uzayda son bir motor ateşlemesi gerçekleştirecek ve otomobili son yörüngesine oturtacaktı. Görünüşe göre, ateşleme Kaliforniya’nın güneyine denk gelen bir noktada gerçekleşti. Bazıları akşam saatlerinde roketin ateşlemesini gökyüzünde gördüklerini rapor ettiler.



MOTOR ATEŞLEMESİ BİRAZ FAZLA KAÇTI, TESLA BAŞKA YERLERE DOĞRU GİDİYOR

Daha sonra anlaşıldı ki, motor ateşlemesi biraz fazla kaçtı. SpaceX CEO’su Musk, attığı tweette Tesla Roadster’ın son ateşlemeden sonraki yörüngesini paylaştı. Bu rota otomobilin planlanan noktadan ne kadar uzağa gideceğini gösteriyor. Görünüşe göre, otomobil asteroit kuşağına doğru ilerliyor, cüce gezegen Ceres’in yörüngesine yakın bir yerlere ulaşacak.

TESLA, UZAYDA BAŞKA BİR NESNEYE ÇARPABİLİR

Otomobile ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Tesla otomobilin fırlatma işleminden önce Musk, otomobilin Mars’a çarpmasının çok küçük ihtimal taşıdığını söylemişti. Ancak bu yeni durum otomobilin uzayın derinliklerinde başka bir nesneye çarpmasına neden olabilir. Gezegen bilimcileri Twitter üzerinden görüşlerini paylaşarak, Tesla otomobilin rotasının tam şekilde hesaplanmasını ve bir nesneye ne zaman çarpacağının belirlenmesini istiyor.



Teknoblog'da yer alan habere göre, Tesla’nın uzay yolculuğu Falcon Heavy’nin nesneleri uzayın derinliklerine taşıma noktasındaki yeteneğini göstermeyi amaçlıyordu. Planetary Resources ve Deep Space Industries gibi şirketler de asteroitlerden su çıkarmaya yarayan teknolojiler üzerinde çalışıyor. Falcon Heavy’nin uzay araçlarını asteroit kuşağına doğru götürebileceğini görmek bu şirketleri mutlu edebilir.