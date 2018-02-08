Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Balat’taki, Bulgar Ortodokslar için tarihî önem taşıyan Demir Kilise “Sveti Stefan” Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Borisov’un katılımlarıyla geçtiğimiz ay ibadete açıldı. Türkiye’nin dinî mekânlara bu kadar önem gösterirken, medeniyetin beşiği denilen Avrupa Birliği’nin (AB) üyesi Bulgaristan’da 27 Osmanlı camisi âdeta çürümeye terk edildi. Bunun en elim örnekleri ise, ülkenin güneybatısında yer alan Küstendil kentinde 1531 yılında inşa edilen Fatih Sultan Mehmed Camii, Gotze Delçev’deki Karaca Paşa ve Razgrad’da bulunan Pargalı İbrahim Paşa Camii.

Bulgar yönetimi, minaresi bulunmadığı ve çevresinde arkeolojik alan olduğu bahanesiyle tarihsel anıt ilan edilen camilerin yıllardır restorasyonuna izni vermiyor. Bu sebeple bakım görmeyen camilerin minareleri çökmüş, kapıları ve duvarları yıkılmış durumda. Resmî makamlara karşı hukuki mücadele veren Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, camilerin “kültürel anıt” ilan edilmesi sebebiyle ibadete kapalı tutulduğunu belirtiyor. Fatih Sultan Mehmed Camii’nin restorasyonuna 30 yıldır izin verilmediğini dile getiren Sofya Bölge Müftüsü Mustafa İzbiştali, şöyle diyor: Çürük tahta kaplamalı minaresinden akan yağmur suları, gövdesinin çöküşünü hızlandırıyor. Cami kubbesindeki kurşun kaplamalar yıllar önce sökülerek hurdacılara satılmış. Cami içinde değeri biçilmez eski halılar da satılıp kaybolmuş. Belediye yönetimi, Küstendil’deki Müslümanların izlerini silmek için her türlü çabayı gösteriyor.

Irkçıların hedefinde

Bulgaristan’ın Gotze Delçev şehrinde 4 bin Müslüman, 100 kişilik bir mescidde namaz kılmak zorunda kalıyor. Bölgede 1400’lü yıllarda inşa edilen Karaca Paşa Camii’nin kubbesi 2011’de çökmesinin ardından bakımsızlık sebebiyle çürümeye terk edildi. Cami, zaman zaman da ırkçı saldırıların hedefi oluyor.