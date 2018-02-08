Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye karşı 20 Ocak'ta başlattığı ve 999 teröristin etkisiz hâle getirildiği Zeytin Dalı Harekâtı başarılı bir şekilde devam ederken Batı dünyasından çatlak sesler yükseliyor. NATO ülkesi olan müttefikleri Türkiye'yi, teröre karşı verdiği mücadelede yalnız bırakan Batı dünyası operasyona dil uzatıyor.

Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda düzenlenen "Türkiye ve Afrin konulu" oturum oturumda konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini "Türkiye'nin Suriye'de askeri harekâta başladığı günden itibaren gelişmeleri yakından izliyoruz. Kuzey Suriye’de açılan yeni cepheden derin endişe duyuyoruz. Her şeyden önce insani sebeplerden dolayı endişeliyiz" dedi. Mogherini, şu ana kadar hiçbir sivilin ölmediği operasyon için "İnsani yardımların ulaştırılması ve sivillerin korunması konusunda önem gösterilmeli" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosunda görev yapan 100 milletvekili ise ellerine "Afrin yalnız değildir" dövizlerini alarak Zeytin Dalı Harekâtı'nın durdurulmasını istedi. Avrupalı milletvekilleri, YPG'li teröristlerin yanında olduğunu açık bir şekilde beyan etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin Suriye’de uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. "Ankara savaşa savaş eklememeli” ifadelerini kullanan Le Drian, Fransız Bakan bir gazetecinin "Türkiye’den Suriye’deki askerlerini çekmesini isteyecek misiniz?" sorusuna “Suriye’de olmaması gereken herkesin, buna İranlı milisler ve Hizbullah da dâhil çekilmesi gerekir” sözleriyle cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde çoğu Almanya'dan, Avrupa'daki 100'e yakın sanatçı, yönetmen, oyuncu ve akademisyen Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Gabriel’e mektup göndererek, Afrin harekâtına tepki göstermelerini istemişti.

Fırat Kalkanı Harekâtı başladığı dönemde "Türkiye'yi biz durduracağız" diyerek ortaya çıkan 5 İngiliz, YPG saflarında öldürülmüştü. 5 teröristin cesedi tabutlarla Londra'ya gönderilmişti. İngiliz teröristlerin ardından bölgede şimdi de Alman ve Amerikalı teröristlerin cenazeleri kaldırıldı. Önceki gün 2 teröristin tabutunun üzerine ülke bayrakları serildi, YPG'li teröristler de örgütün paçavralarını salladı.

YPG zehirli gazla saldırdı

Terör örgütü PKK-YPG'nin, Afrin kenti kırsalındaki Şeyh Horoz bölgesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) zehirli gazla saldırdığı iddia edildi. Bülbül beldesine bağlı köyde 20 ÖSO mensubu bölgedeki sahra hastanesine kaldırıldı. ÖSO mensuplarından 7'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Öte yandan TSK’nin desteğindeki ÖSO, Afrin’in kuzeyindeki Bülbül Bölgesi’nde stratejik öneme sahip olan Havuz Tepesi’nin kontrolünü ele geçirdi. Huruz köyü ve çevresi de yoğun çatışmalar sonunda teröristlerden geri alındı.

30 ülkeye Afrin bilgilendirmesi

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 19’uncu gün geride kalırken harekâtın haklı gerekçeleri uluslararası kamuoyunda da anlatılmaya devam ediyor. Bu kapsamda harekâtın ilk gününden itibaren diplomasi kanallarını açık tutan Türkiye, yabancı devletleri harekâta ilişkin bilgilendiriyor, harekâtın amaçları ve son duruma ilişkin bilgiler paylaşıyor. Son olarak aralarında ABD, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, İsviçre, Norveç, Avustralya Japonya, Yeni Zelanda, Balkan, Afrika ve Arap ülkelerinin de olduğu 30’dan fazla ülkenin Ankara’da bulunan diplomatik misyon şefleri Dışişleri Bakanlığınca organize edilen bilgilendirme toplantısına çağrıldı. Söz konusu toplantıya katılan bir diplomatik kaynaktan edinilen bilgiye göre, toplantıda Zeytin Dalı Harekâtı’nın gerekçeleri, amacı ve saha son duruma ilişkin bilgiler verildi. Selçuk Böke ANKARA