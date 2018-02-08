Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Guta’da Kafr Badna, Sekba, Hamuriye, Arabin, Duma, Harasta yoğun şekilde bombalanırken son 24 saat içinde 138 kişi hayatını kaybetti. Sivil savunma görevlileri enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma yaptı. Doğu Guta’da Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlisi Said el-Masri, rejimin sabah 11 sularından itibaren çok sayıda noktayı vurmasıyla arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Devam eden saldırılarda Masri'nin evinin bulunduğu sokak da bombalandı. Mahallesine koşan Masri yıkıntıların arasından 3 aylık bebeği İbrahim'i buldu. Bebeğini kucağına alan ve toz bulutuyla kaplı sokaktan çıkan Masri'nin tek çocuğunu hastaneye yetiştirme umuduyla çırpındı. Babanın yaşadığı dehşet ve umut yüzüne çarpıcı şekilde yansırken, vahşet ise gözler önüne serildi. Doğu Guta'da ise son 41 günde 416 sivil katledilmiş oldu.