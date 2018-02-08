Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'nin haberine göre, şüphelilerin bulunduğu veri tabanıyla bağlantılı olan gözlükler, kalabalık içerisinde aranan kişilerin tespitini oldukça kolaylaştırıyor.

Cincou şehrindeki tren istasyonunda görevli polisler tarafından kullanılmaya başlanan akıllı gözlük sayesinde şu ana kadar 7 aranan zanlının yakalandığı bildirildi.

Aktif halde yaklaşık 170 milyon güvenlik kamerasının bulunduğu Çin'de, 3 yıl içerisinde yaklaşık 400 milyon yeni güvenlik kamerasının daha kurulması bekleniyor.

Ülkedeki kameraların birçoğunda yüz tanıma teknolojisi de dahil olmak üzere yapay zeka kullanılıyor.