İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 11 Filistinli gözaltına alındı.
İSRAİL'DEN FİLİSTİNLİLERE ZULÜM
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki askeri varlığını, Filistinlilerin muhtemel gösterilerini kontrol altına almak amacıyla güçlendirme kararı aldığı bildirildi.
İsrail devlet radyosunun haberinde, "Ordu komutanlığı, Batı Şeria'da hizmet eden güçlerini hafta sonu, özellikle de Filistinlilerle temas noktalarındaki kuvvetleri güçlendirme kararı aldı." ifadelerine yer verildi.
İSRAİL'İN KEYFİ GÖZALTILARI
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.