Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

102.34 karatlık elmas, 100 karatın üzerinde olan en büyük yuvarlak beyaz elmas olma özelliği taşıyor. Netlik, kesim, renk ve karat olmak üzere tüm kriterleri barındıran elmas Sotheby’s Elmasları’nın New Bond Sokağındaki butik dükkanının açılışının birinci yıl dönümü sebebiyle görücüye çıkarıldı.

Londra