102.34 karatlık elmas, 100 karatın üzerinde olan en büyük yuvarlak beyaz elmas olma özelliği taşıyor. Netlik, kesim, renk ve karat olmak üzere tüm kriterleri barındıran elmas Sotheby’s Elmasları’nın New Bond Sokağındaki butik dükkanının açılışının birinci yıl dönümü sebebiyle görücüye çıkarıldı.
Londra
Dünyanın en yuvarlak beyaz elması görücüye çıktı
08.02.2018 - 17:30 | Son Güncelleme: 08.02.2018 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyanın bilinen en büyük yuvarlak elması Sotheby’s Elmasları tarafından görücüye çıkarıldı.
102.34 karatlık elmas, 100 karatın üzerinde olan en büyük yuvarlak beyaz elmas olma özelliği taşıyor. Netlik, kesim, renk ve karat olmak üzere tüm kriterleri barındıran elmas Sotheby’s Elmasları’nın New Bond Sokağındaki butik dükkanının açılışının birinci yıl dönümü sebebiyle görücüye çıkarıldı.
Etiketler : elmas,haberler,Sotheby’s Elmasları,
542304 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/542304.aspx
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