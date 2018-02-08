Rusya'yı dünyada saldırgan bir tutum izlemekle eleştiren  NATO'nun, hızlı şekilde birlik ve askerî malzeme sevkiyatı yapabilmek amacıyla  Almanya ve ABD'de iki yeni komuta merkezi kurmayı planladığı öne sürüldü.  

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, NATO üyesi ülkelerin, bu konuda  Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in sunduğu öneriye sıcak baktığı ve  söz konusu planların gelecek hafta içinde NATO savunma bakanlarının yapacağı  toplantıda resmen karara bağlanacağı belirtildi.

Almanya'daki komuta merkezinin Köln ve Bonn kentlerinin bulunduğu  bölgede kurulacağı ve mevcut NATO komuta yapısına entegre edilmeyeceği ifade  edilen haberde, yeni merkezin, ittifak ülkeleri dışında da ulusal tatbikat ve  operasyonların yapılmasına imkan sağlayacağı kaydedildi.

Haberde, NATO'nun, Rusya'yı saldırgan bir politika izlemekle  eleştirdiği ve bu nedenle yeni planlar yaptığı, ABD'de kurulacak ikinci bir  komuta merkezinin de Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki denizyollarını ve  Atlantik Okyanusu üzerindeki hava sahasını güvence altına almayı hedeflediği  iddia edildi. 

Soğuk Savaş dönemi sonrasında onlarca NATO komuta merkezinden  günümüzde sadece 7'sinin kaldığına ve personel sayısının da 20 binden 10 binin  altına düşürüldüğüne işaret edilen haberde, mevcut durumun Doğu Avrupa'da yaşanan  gelişmelerin ışığında yeniden değerlendirildiği ve askerî gücün tekrar  artırılmasına karar verildiği belirtildi.

Habere göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Doğru birliklerin,  doğru teçhizat ile doğru zamanda doğru yerde bulunmalarını sağlayacak bir komuta  yapısına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Habere göre ayrıca, sadece bu sayede Avrupa'da inandırıcı bir  caydırıcılığı sağlayabileceklerine inanan ve bu çabalara AB ülkelerinin ve özel  sektörün de katılmasını isteyen Stoltenberg, karayolları, demiryolları ve  havaalanları gibi sivil tesislerin de askerî taleplere karşılık verebilecek  şekilde düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.