Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'deki Beşşar Esad rejiminin, başkent Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 54 sivil hayatını kaybetti.

Doğu Guta'daki AA muhabirleri, Esad rejiminin sabah saatlerinden bu yana bölgeye yoğun hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Ölü sayısı artabilir

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, bombardımanlarda Doğu Guta'nın sivil yerleşimlerinden Arbin'de 19, Cisrin'de 17, Zemelka'da 2, Sakba'da 3, Misraba'da 3, Beyt Sava'da 1, Medyere'de 1, Hizze'de 1, Hamuriye'de 7 sivil yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren sivil savunma ekipleri, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

42 günde 503 sivil hayatını kaybetti

29 Aralık 2017'den bu yana geçen 42 günde, Doğu Guta'da bombardımanlarda can veren sivil sayısı, 503'e yükseldi, yaralı sayısı ikibine yaklaştı.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Doğu Guta'daki AA muhabirleri, Beyaz Baretliler ekiplerinden aldığı bilgilere göre, saldırıların şiddetlendiği 29 Aralık 2017- 5 Şubat 2018 döneminde 319 sivil yaşamını yitirdiğini bildirmişti.