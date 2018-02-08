Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad rejiminin resmî haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Şam yönetimi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) öncülüğündeki koalisyon güçlerini Birleşmiş Milletler (BM) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)'ya şikâyet etti.

Rejimin Dışışleri Bakanlığı, ABD'nin rejime bağlı birliklere "vahşice" saldırdığını öne sürerek BM ve BMGK'ya gönderilen mektuplarda bu hamleyle Washington yönetiminin terör örgütü DEAŞ'a destek verdiği ve örgütü koruma altında tuttuğunun kanıtlandığını ifade etti. Esad rejimi ayrıca, "savaş suçu" işlediğini iddia ettiği ABD ve müttefiklerinin bölgedeki düşmanca planlarını gerçekleştirmesine müsaade edilmeyeceğini belirtti.

PENTAGON AÇIKLADI, RUSYA TEPKİ GÖSTERDİ

Daha önce ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON) tarafından yapılan açıklamada, ABD ve müttefiki terör örgütü PYD/PKK'nın karargâhına saldırı düzenlediği ifade edilen Esad rejimine bağlı 100'den fazla asker/milisin öldürüldüğü bildirilmişti. Rusya da ABD'nin bu saldırı ile DEAŞ'a fayda sağladığını açıklayarak Washington yönetimine tepki göstermişti.

DOĞU GUTA'DA KATLİAM

Öte yandan Esad rejiminin, başkent Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 54 sivil hayatını kaybetti. Doğu Guta'daki AA muhabirleri, Esad rejiminin sabah saatlerinden bu yana bölgeye yoğun hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, bombardımanlarda Doğu Guta'nın sivil yerleşimlerinden Arbin'de 19, Cisrin'de 17, Zemelka'da 2, Sakba'da 3, Misraba'da 3, Beyt Sava'da 1, Medyere'de 1, Hizze'de 1, Hamuriye'de 7 sivil hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren sivil savunma ekipleri, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

42 GÜNDE 503 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

29 Aralık 2017'den bu yana geçen 42 günde, Doğu Guta'da bombardımanlarda can veren sivil sayısı, 503'e yükseldi, yaralı sayısı ikibine yaklaştı. Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.