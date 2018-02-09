Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Rusya'nın Suriye'ye ''meşru hükümet'' tarafından ''terörle mücadele'' için davet edildiğini belirterek, Suriye'ye ''hiçbir zaman davet edilmeyen'' ABD'yi ''agresif'' olmakla suçladı.

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nde özellikle Doğu Guta ve İdlib'deki insani krizin kapalı oturumda görüşüleceği toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki insani durumun kötü olduğu ancak bir ay öncesinden farklı olmadığını savunan Nebenzia, Rusya'nın Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin başarıya ulaşmasının ardından Rusya'nın siyasi uzlaşıya yönelik çabalarının itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirtti.

Siyasi çözüm konusunda ne zaman ilerleme kaydedilse ''birden bire kimyasal silah saldırısı ya da insani kriz dosyalarının gündeme getirildiğini'' savunan Nebenzia, ''Rusya Suriye'ye teröristleri yenmelerine yardım etmek için meşru hükümet tarafından davet edildi ve 2015'ten beri de bunu yapıyor ama ABD hiçbir zaman Suriye'ye davet edilmedi. Kim agresif burada söyleyin?'' değerlendirmesinde bulundu.

''Suriye'de en karanlık döneme geri dönüldü''

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre ise Suriye'de çatışmalarda en karanlık dönemine geri dönüldüğünü ve son bir yılda çok sayıda sivil kaybının yaşandığını söyledi.

Özellikle İdlib ve Doğu Guta'da insani durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Delattre, "Suriye rejimi kendi halkını bombalamaya ve kuşatma altında tutmaya devam ediyor. İdlib'te gözlerimizin önünde yeni bir Halep (faciası) yaşanıyor." dedi.

Delattre, Doğu Guta'da Orta Çağ döneminden kalma bir kuşatma yaşandığını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu söyleyerek, Suriye'ye insani yardım yapılabilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu.

İdlib ve Doğu Guta'da gerçek istikrar sağlanmadan siyasi sürecin de başarısız olacağına dikkati çeken Delattre, Afrin'deki gelişmelere ilişkin bir soruya ise "Ateşkes çağrısı Suriye geneli için geçerli. Afrin'deki durum da tabii ki bunun bir parçası.'' yanıtını verdi.