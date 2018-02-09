Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 Ekim 2017’den bu yana 19 Türkmen öldürüldü. Cinayetlerin çoğunun “faili meçhul” kalması, kentteki Türkmenleri tedirgin ediyor. Saldırıların hedefinde siyasetçi ve öğretim görevlileri başta olmak üzere Türkmenler içinde farklı sosyal altyapıya sahip kişiler yer alıyor. Irak Türkmen Cephesi’ne (ITC) Erşet Salihi’yi göre, yaşananlar IKBY ve merkezi hükümet arasındaki genel seçim öncesi çekişmelerden kaynaklanıyor. Salihi, “Türkmenleri seçimlerden caydırmak için suikastlar yapılıyor. Seçimlere kadar bu olayların artmasından endişeliyiz” dedi. Kerkük’teki Kürtler arasında hakimiyeti elinde tutan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Irak merkezi hükümeti arasında son zamanlarda bir yakınlaşmanın olduğunu söyleyen Salihi, bunun bir seçim pazarlığına dönüştüğünü ve seçim sonrası kurulacak hükümette yeni ortaklıkların Türkmenleri endişelendirdiğini dile getirdi.