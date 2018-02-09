Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Matthews’un, Irak ve Suriye’de “terör eğitimi verilen yerlerde” bulunduğunu belirten polis, İngiltere vatandaşı eski askerin buralarda aldığı eğitimin terör eylemine hazırlıkla ilişkili olduğunu kaydetti. Terörle mücadele yasası kapsamında yargılanacak Matthews, 14 Şubat’ta yargıç karşısına çıkarılacak. Matthews, İngiliz Channel 4 televizyonunda yayımlanan “DEAŞ’la savaşan İngilizler” adlı belgeselde hikayesine yer verilenler arasındaydı. PKK, 2001’den beri İngiltere’de terör örgütleri listesinde bulunsa da PYD listede yer almıyor. Matthews, PYD’ye katılan ve yargılanan ilk İngiliz olacak.