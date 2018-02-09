Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macar milliyetçiliğini savunan Jobbik Partisi lideri Gabor Vona, Hunları ve Türkleri ortak ataları olarak görüyor. Türkiye ile yakınlaşmak istediğini savunan Vona, Türk düşmanı Avrupalıları korkuttu.

MHP İLE BİR ARAYA GELDİLER



Seçimler öncesi, "Yanlışa cesurca karşı gelen ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan Atilla'nın torunlarıyız." sloganı ile yürüyen Jobbikler, Türkiye MHP ile bir araya geldi.

Birçok kez Türkiye'ye gelen Vona, hem hükümet çevreleriyle ve hem de ideolojik olarak çok yakın olduğu Milliyetçi Hareket Partisi çevreleriyle toplantı ve görüşmeler yaptı. Katılımcılarla birlikte "bozkurt selamı" da verdi.





"TÜRKLER BİZİM KARDEŞİMİZ"



Vona, "Biz Türkiye ile yakınlaşmanın Avrupa'nın yararına olduğunu düşünüyoruz. Diğer partilerin Türk ve İslam karşıtı politikalarına katılmıyoruz. Türkiye bize yeni fırsatlar sunuyor." dedi.

Gabor Vona'nın en çarpıcı söylemi ise "Türklerle Macarların kökeni birdir. Hunlar'dır. Biz Türklere karşı çıkarsak kendi kökenimize de karşı çıkıyor oluruz. Türkler bizim kardeşimiz." ifadeleri oldu.





FAVORİLER ARASINA GİRDİ



Seçimlerde favoriler arasına şimdiden girdi. Jobbik, Nisan ayında yapılacak genel seçimlerde kamuoyu yoklamalarına göre sandıktan ikinci parti olarak çıkacak ve ana muhalefet partisi konumuna yükselecek.

Bu da Jobbik'in iktidardaki Fidesz'in en büyük rakibi haline geldiğini gösteriyor ve işte bu nedenle de hükümete yakın medya, seçim kampanyasının ilk maddesine Jobbik ile ilgili iddiaları oturtuyor.

AVRUPA MEDYASINI KORKUTTU



Hükümete yakın görsel ve yazılı medya son zamanlarda şu iddiayla yankılanıyor:

"Jobbik lideri Gabor Vona, aslında Müslümanlığa geçti. Allah'a inanır oldu. Müslüman dünyanın daha iyi bir geleceğe sahip olduğunu düşünüyor ve Macaristan'ın yüzünü Batı'dan Doğu'ya çevirip Türkiye ile stratejik ortaklık kurmasını öneriyor."