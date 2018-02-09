Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ı, Afganistan'ı karıştıran ABD bu sefer de kirli planlarını Suriye üzerinde uyguluyor. Daha önce Orta Doğu'yu bataklık haline getiren ABD, şimdi de Suriye'de PYD/PKK ve aşiretleri kullanarak çirkin emellerini hayata geçirmeye çalışıyor.

AŞİRETLERE ZİYARET

ABD'nin Suriye ve Irak'taki operasyonlarından sorumlu Generali Paul Funk, çarşamba günü üst düzey komutanları ile birlikte Münbiç'e gelmiş, beraberinde getirdiği basın ordusu ile propaganda faaliyetleri gerçekleştirmişlerdi.

Bölgede hayata geçirilmeye çalışılan kirli plan, plan ortaklarının birinin PYD birinin PKK olmasından zaten ortaya çıkıyordu, ancak bugün ortaya çıkan bir detay, bu kadarı da olmaz dedirtti. ABD'li General Funk'ın PYD/PKK'ya destek veren ve destek vermesi istenilen aşiretleri Münbiç'te bir araya getirdiği ve istişare toplantıları yaptığı ortaya çıktı.

AŞİRETLERDEN TÜRKİYE KARŞITI PROVOKATİF HAREKETLER

Amerikalı general Paul Funk başkanlığında bir heyet Münbiç'te terör örgütü PYD/PKK ve ona destek veren aşiretleri ziyaret ettiği ortaya çıkarken, bu durum "Aşiretler Türkleri yeniden sırtından vurdu" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Birinci Dünya savaşı'nda İngilizlere Orta Doğu kapısını aralayan ihaneti, günümüzde de ABD, PYD/PKK bloğuna hizmet etmeye devam ediyor.