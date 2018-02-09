Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye’nin Afrin'de terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik bombardımanlarını durdurması gerektiğini söyledi. Fransa makamları operasyonun başından bu yana çelişkili açıklamalarda bulunuyor. Daha önce de Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik olumsuz görüş bildiren Paris, Ankara'nın tepkisi sonrası geri adım atmıştı.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda öldürülen terörist sayısı bini geçti.