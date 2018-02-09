Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tayvan’ı vuran 6.4 şiddetindeki depremle ölü sayısı artıyor. Ölü sayısının 10’a yükseldiğini kaydeden Tayvanlı yetkililer, 272 kişinin yaralandığını bildirdi.

7 KİŞİDEN HABER YOK

Yetkililer, deprem sırasında Hualien bölgesindeki çöken 12 katlı Yun Men Tsui Ti binasında bulunduğu ifade edilen 7 kişiden ise haber alınamadığını dile getirdi. Arama kurtarma ekipleri 12 katlı Yun Men Tsui Ti binasının enkazında çalışmalarını bugün de sürdürdü.





800 KİŞİ BARINAKLARDA

Salı günü meydana gelen depremin ardından bugüne kadar 224 artçı sarsıntı kaydedildi. Depremin şiddetli şekilde hissedildiği Hualien bölgesinde en az 800 kişi barınaklara yerleştirildi.

Öte yandan, Tayvanlı bir aile için bakıcı olarak çalışan Melodi isimli Filipinler vatandaşının akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.



