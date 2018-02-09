Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi ve sırdaşı Kim Yo-jong, Kış Olimpiyat Oyunları açılış törenine katılmak için Güney Kore'ye geldi. Kız kardeş Kim Yo-jong'a Kuzey Kore heyetinin başkanı Kim Yong Nam da eşlik ediyor.

Geçtiğimiz yıl Kuzey Kore Komünist Partisi'nde politbüro üyesi olan ve kardeşi Kim Jong-un'un sırdaşı olduğunu gizlemeyen Kim Yo-jong, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de yer alacağı protokolde bulunacak.







PyeongChang kentindeki Kış Olimpiyat Oyunları açılış töreninde Kuzey Kore ile Güney Koreli sporcular aynı bayrak altında yürüyecek.

Kış Olimpiyat Oyunları'na 22 Kuzey Koreli sporcu katılmasına rağmen gelen heyette 400 kişi bulunuyor.

"Spor diplomasisi" nükleer programı nedeniyle Güney Kore, ABD ve Kuzey Kore ilişkilerinin gerilmesine neden oluyor. Nükleer programı nedeniyle BM aracılığıyla Kuzey Kore'ye ekonomik yaptırımlar uygulanıyor.





Kış Olimpiyat Oyunları için Güney Kore'de bulunan ABD Başkan yardımcısı Mike Pence de, Kuzey Koreli yetkililerle görüşebilecekleri mesajını vermişti.

ABD Başkanı Pence ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore'yi, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması müzakerelerine dahil etmek için "maksimum baskı" uygulanacağını belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya gelen Pence, ABD-Güney Kore ilişkilerinin güçlü olduğunu vurgulayarak, Washington'un, Seul ile ortak savunma dahil ittifak taahhüdünü yineledi.





Görüşme sırasında Moon ve Pence, iki ülke arasındaki ittifakın "her zamankinden daha güçlü" olduğunun altını çizerek, Kuzey Kore'yi, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması müzakerelerine dahil etmek için "maksimum baskı" uygulanacağını belirtti.

Moon, Seul'ün, Pyongyang'ı yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması amacıyla kurulacak bir diyaloğa dahil etmek için Olimpiyat Oyunları'nı bir fırsat olarak değerlendirdiğini ifade etti.





Devlet Başkanı Moon, "Güney Kore-ABD ittifakı her zamankinden daha güçlü. ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayında yaptığı resmi ziyaretin ardından, Başkan Yardımcısı Pence'in, PyeongChang Olimpiyatları için yaptığı ziyaret, iki ülke halkı arasındaki güçlü ittifak ve bağı ortaya koymak açısından bir şans olacak" dedi.

Pence'in de Kuzey Kore nükleer silah geliştirmekten vazgeçinceye kadar, Washington'un, Seul ile işbirliği içinde Pyongyang'a "maksimum baskı" uygulamayı sürdüreceğini vurguladığı aktarıldı.





ABD Başkan yardımcısı Mike Pence, beraberindeki heyetle birlikte önceki gün Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan bir geziye çıkmıştı.

Güney Kore ziyareti sırasında, 9-25 Şubat tarihlerinde PyeongChang kentinde düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nı izleyecek olan Pence, Kuzey Kore heyetiyle görüşme ihtimaline de yeşil ışık yakmıştı.