Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Emniyet Müdürü Roni eş-Şeyh, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasını yürüten polislerin takip edilerek baskı altına alınmaya çalışıldığını iddia etti.

Emniyet Müdürü Şeyh, yerel basına verdiği röportajda, yolsuzluk soruşturmasında görevli polislerin "güçlü unsurlar" tarafından takip edildiğini ve üzerlerinde baskı kurma çabaları olduğunu söyledi. Polisleri takip eden unsurların kim olduğunu bildiklerini, birilerinin bu isimlere ödeme yaptığını belirten Şeyh, polislerin ailelerinin de tehdit edildiğini ima etti.

Şeyh, "Bir soruşturmacı/müfettiş, ailesi üzerinden tehdit edilmemeli. Bunun üzerine konuyu kamuoyuna taşıdım ve (bu takip) durdu. Ben gerçekler üzerinden konuşuyorum, dedikodular üzerinden değil. Bunlar kabul edilemez dedik. Bunu söylememiz de yeterli oldu." diye konuştu.

Bununla birlikte, Yedioth Ahranoth gazetesinin haberine göre, Emniyet Müdürü Şeyh "güçlü unsurlar Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasını yürüten polisler hakkında bilgi toplamaya çalışıyor" şeklindeki iddiaları yaklaşık bir yıl önce Başsavcı Avichai Mandelblit'e aktardı. Ancak, gazete Şeyh'in savcılığa polislerin takip edildiğine ilişkin delil sunamadığını belirtti.

Öte yandan, Kanal 10 televizyonunun haberine göre, üst düzey bir polis kaynağı, özel dedektiflerin Yolsuzlukla Mücadele Birimi Yöneticisi Koresh Barnor'un peşinde olduğu bilgisini paylaştı.

Netanyahu'ya yakın bir Avrupalı yetkilinin de aynı zamanda soruşturmada görevli polisler hakkında dijital veri topladığı haberde aktarıldı. Ancak, Şeyh'in ilk kez 2017 başında söz konusu iddialarını gündeme getirmesinin ardından dijital takibin kesildiği ileri sürüldü.

Netanyahu: Kuruntu ve hezeyan

Başbakan Netanyahu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Müdürü Şeyh'in iddialarını sert bir dille reddederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir polis komiserinin başbakanın kendisini soruşturan polisleri araştırmak üzere özel dedektifler gönderdiği şeklindeki kuruntuları ve yanlış inanışları tekrarladığını görmek şoke edici. Her düzgün insan şu soruyu sormalı: Başbakan hakkında böyle hezeyanlarda bulunan kişiler, nasıl olur da başbakanı tarafsız şekilde soruşturarak onunla ilgili adil yorumda bulunabilir?"

Netanyahu yolsuzluk soruşturmasına 7 kez ifade verdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında polise yedi kez ifade vermişti. Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun da yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alınmıştı.

Netanyahu hakkında devam eden soruşturma, "iş adamlarından para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

İddiaları reddeden Netanyahu, ülkedeki bazı medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.

Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.