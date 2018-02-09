Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore'nin PyeongChang kentinin ev sahipliği yaptığı 23. Kış Olimpiyat Oyunları'nda resmî açılış töreni gerçekleştiriliyor. Açılış töreni öncesinde gözler Kuzey Kore delegasyonu üzerindeydi. Renkli görüntüler oluşturan Kuzey Kore delegasyonu üyeleri, Birleşik Kore'yi simgeleyen bayrakları açtı.

"BİRLEŞİK KORE" SPORCULARI COŞKUYLA KARŞILANDI

Daha önce açılış törenine Kuzey ve Güney Koreli sporcular "Birleşik Kore" bayrağı altında katılma kararı almıştı. Tören alanına Kuzey Koreli Hwang Chung Gum ve Güney Koreli Won Yun-jong öncülüğünde gelen Birleşik Kore sporcuları alkış tufanıyla karşılandı.

EN SOĞUK OLİMPİYATLAR OLACAK

PyeongChang 2018'in tarihin en soğuk olimpiyatları olması bekleniyor. Törende sıcaklığın eksi 25 derece olarak hissedilecek.