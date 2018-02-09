Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Afrin'deki terör yuvalarını temizleyerek bölge halkını zulümden kurtarmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili konuşan Esad rejiminin Kürt parlamenteri Ömer Ose, rejimin terör örgütü YPG'ye silah verdiğini itiraf etti.

'YPG'YE SİLAH VERDİK'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) merkezli Rudaw TV'nin canlı yayınına katılan Esad rejiminin parlamenteri Ömer Ose, Esad rejiminin daha öncelerde de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye silah yardımı yaptığını, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonlarına karşı da rejimin desteğini artıracağını söyledi.

OTONOMİ VE ÖZERKLİK VERMEYE HAZIR

Terör örgütü PKK/PYD seslenen Ose, rejim ile daha fazla diyalog geliştirmelerini istedi. Ose, terör örgütünün rejimle iyi ilişkiler içinde olması gerektiğini belirterek, rejimin otonomi veya özerklik vermeye hazır olduğunu belirtti.