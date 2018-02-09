Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya’nın Bingazi şehrinde bir camide meydana gelen patlamada olayı üstlenen olmazken, yaralı ve ölü sayısına ilişkin açıklama yapılmadı. İki hafta önce de Bingazi’de bir cami önünde çifte patlama gerçekleştirilmiş, olayda 35 kişi hayatını kaybetmişti.