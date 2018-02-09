Libya’nın Bingazi şehrinde bir camide meydana gelen patlamada olayı üstlenen olmazken, yaralı ve ölü sayısına ilişkin açıklama yapılmadı. İki hafta önce de Bingazi’de bir cami önünde çifte patlama gerçekleştirilmiş, olayda 35 kişi hayatını kaybetmişti.
Libya’da camide patlama
09.02.2018 - 15:43 | Son Güncelleme: 09.02.2018 - 15:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya’nın Bingazi şehrinde bir camide patlama meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : libya,patlama,
542486 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/542486.aspx
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