Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya-Türkiye arasında gergin olan ilişkiler bugün yeni bir boyuta taşındı. Almanya’nın önde gelen otomotiv markalarından Continental’in resmî internet sitesinde yer alan bir videoda Türkiye'nin dünya haritasında olmadığı görüldü.

LASTİK MARKASININ TÜRKİYE RAHATSIZLIĞI

Bir lastik markası olan Continental'in, Powertrain hizmetinin uygulandığı ülkeleri anlattığı ve marka felsefesini izleyiciye aktardığı videoda Avrupa ve Ortadoğu bölümü geldiğinde kocaman bir Akdeniz ortaya çıkıyor.

CONTİNENTAL: GRAFİK HATASI

Continental Türkiye'den yapılan açıklamada ise sitede bir grafik hata olduğu iddia edildi. Alman şirketin detaylı bir şekilde, özenle silinmiş bölgenin hata olduğunu iddia etmesi sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Çok sayıda vatandaş, şirketi boykot edeceklerini bildirdi.