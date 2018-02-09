Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ablukası altında yıllardır büyük sıkıntıların çekildiği Gazze Şeridi'nde yaşayan ihtiyaç sahipleri, Mısır tarafının bölgenin dünyaya açılan tek kapısı konumundaki Refah Sınır Kapısı'nı, kısa süreli açacağını duyurmasının ardından adeta sınıra akın etti.

Mısır'da ordunun Temmuz 2013'teki askeri darbeyle yönetime el koymasından bu yana kapalı tutulan Refah Sınır Kapısı zaman zaman insani durumlar için geçici olarak açılıyor.

Tedavi olma, iş bulma, evliliğini tamamlama ve eğitimine devam etme ümidiyle binlerce Gazzelinin, geçici süreliğine açılan sınır kapısına akın etmesi, bölgedeki sıkıntıyı gözler önüne seriyor.

Üç yıldır Gazze'den çıkma ümidiyle her defasında sınır kapısına gelen Fas asıllı Mucide el-Yakubi'nin (36), çektiği acılar yüzünden okunabiliyor.

Yakubi, "Evlendiğimden bu yana yani 11 yıldır Gazze'deyim. Anne ve babamı evlendiğimden beri göremedim. 2015 yılında sınırdan geçebilmek için adımı yazdırdım. Bana 2017'de randevu verdiler maalesef kapı o zaman açılmadı. Şu ana kadar adım bölgeden çıkacak kişiler listesine de eklenmedi." dedi.

"Babam hasta, ölmeden önce onu görememekten korkuyorum"

Uzun zamandan beri göremediği amca ve dayılarından vefat edenlerin olduğunu ve cenazelerine iştirak edemediğini dile getiren Yakubi sözlerine şöyle devam etti:

"Babam hasta. Ölümünden önce onu görememekten korkuyorum. Gazze'de üç savaş yaşadım. Korku ve acılar çektim. Gazze açık bir ceza evinden ibaret. İnsanların sınırlı şekilde hareket etmelerine izin veriliyor. Bölge yaşamak için çok zor bir durumda. Bizler terörist değiliz. Patlayıcı taşımıyoruz. Neden bütün bunları yaşıyoruz. Çocuk, kadın geleceğini kaybeden öğrenciler, her biri bir tarafta olan eşler ve hastaların günahı ne? Sadece hakkımız olan seyahati istiyoruz."

Bir başka yolcu Zayide es-Sofi de "Sınır kapısından geçebilmek için 10. kez geliyorum, kalp ve tansiyon hastasıyım. Acil ameliyat olmam gerekiyor." diye konuştu.

Sofi, ancak bu sefer de bölgeden çıkamama korkusu yaşadığını dile getirdi.

Tekerlekli sandalyede sınırdan geçme ümidiyle bekleyişini sürdüren Avni en-Neccar da bir buçuk yıl önce adını listeye yazdırdığını belirterek, "Her kapı açıldığında geçme ümidiyle geliyoruz ancak her defasında geri gönderiliyoruz." diye konuştu.