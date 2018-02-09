Suriye’nin İdlib şehrindeki "Has" bölgesine rejim güçleri tarafından hava saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.
İdlib’de hava saldırısı: 12 ölü, 25 yaralı
09.02.2018 - 18:24 | Son Güncelleme: 09.02.2018 - 18:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin İdlib şehrinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Etiketler : idlib,suriye,has,
542508 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/542508.aspx
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