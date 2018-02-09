Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Caber, "Gerekli görülmesi halinde Lübnan, İsrail'in inşa faaliyetine hem askeri hem de diplomatik yöntemlerle karşılık verecek. İsrail ile herhangi bir çatışma yaşanması söz konusu değil, biz topraklarımızı korumakla ilgileniyoruz" dedi.

Sputnik'in haberine göre İsrail yönetiminin Lübnan'ın karşılık verebileceğini anladığını söyleyen Caber şöyle devam etti: "Bu nedenle İsrail, petrol ve gaz bakımından zengin olan ihtilaflı kıyı bölgelerine platform kurmadı. İsrail, Hizbullah'ın füzelerinden çekiniyor. Bu füzeler, gerek duyulursa, İsrail'in tesislerini imha edebilir."

ASKERİ ALANDA İŞBİRLİĞİ

Öte yandan Caber, askeri alanda uzun süredir yardım önerisinde bulunan Rusya ile işbirliğini genişletebileceklerini ifade etti.

Lübnan'ın havalimanlarını ve deniz limanlarını Rusya'ya açabileceğine işaret eden general, Rusya ile askeri işbirliğini genişletmenin son derece olduğunun altını çizdi.

İMZALAR ATILDI

Başkent Beyrut'taki Uluslararası Sergi ve Fuar Merkezinde, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnanlı bakanlar, milletvekilleri ve ülkede görev yapan büyükelçiler ile enerji şirket yetkililerinin de katıldığı törende, Lübnan'ın ilk petrol ve doğalgaz sözleşmesi imzalandı.

Cumhurbaşkanı Avn, petrol ve doğalgaz araması yapacak konsorsiyumda yer alan Fransa'nın Total, İtalya'nın ENI ve Rusya'nın Novatek şirketlerinin yöneticilerine, imzalanan sözleşmeleri takdim etti.

Törende konuşan Enerji ve Su Bakanı Sezar Abi Halil, bugün atılan imzalarla Lübnan'ın petrol ve doğalgaz yolculuğunun resmi olarak başladığını söyledi.

İsrail'in hak ettiği 9. blok'un, Lübnan'ın deniz suları içerisinde yer aldığına ve Lübnan devletinin egemenliğine ait olduğunu belirten Bakan Halil, 9. blok'un tamamında arama çalışmasının yapılacağını vurguladı.

Lübnan'ın petrol ve doğalgaz arama sürecini ve bundan sonra yaşanacak gelişmeleri anlatan bir videonun izletildiği törende, konsorsiyumda yer alan şirket yöneticileri, bundan sonra sürecin nasıl devam edeceği ve nelerin yapılacağı hakkında birer konuşma yaptı.

Üç faklı şirketten oluşan konsorsiyum, yakın zamanda Lübnan'ın deniz sahasında belirlenen 10 deniz blokunun kuzeyindeki 4. blok ve güneyindeki 9. blokta petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacak.

LÜBNAN'IN DOĞALGAZ VE PETROL ARAMA SÜRECİ

Lübnan Bakanlar Kurulu 4 Ocak 2017'de onayladığı iki kararla doğalgaz araması yapacak şirketler için lisanslama sürecini başlattı. Lübnan Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığı, 26 Ocak 2017'de teklif verme sürecine katılma şartlarını, tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterleri, Arama ve Üretim Anlaşması (EPA) modelini ve İhale Protokolünü (TP) açıkladı.

Petrol İdaresi tarafından Lübnan deniz sahasında belirlenen 10 arama bölgesinden 5'i için teklif verme süreci 15 Eylül 2017'ye kadar devam etti ve aralık ayı içinde EPA'lar imzalandı.

Lübnan hükümeti Aralık 2017'de, Fransa'nın Total, İtalya'nın ENI ve Rusya'nın Novatek şirketlerinden oluşan bir konsorsiyuma, Lübnan’ın deniz sahasında belirlenen 10 deniz blokunun kuzeyindeki 4. blok ve güneyindeki 9. blok için petrol arama ve çıkarma izni verdi.

Yetkililer, Lübnan’ın deniz sahasında doğalgaz rezervinin 96 trilyon metreküp, petrol rezervinin ise yıllık 865 milyon varil olduğunu tahmin ediyor.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDA DENİZ SAHASI ANLAŞMAZLIĞI

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, 31 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başlatmış olduğu petrol ve doğalgaz arama sürecini "çok kışkırtıcı" olarak nitelemişti. Uluslararası firmalara, Lübnan'ın petrol ve doğalgaz arama sürecine katılmama çağrısı yapan Liberman, "Lübnan'ın petrol ve doğalgaz arayacağı 9. blok, İsrail'indir." ifadesini kullanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında, yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı sürüyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor.