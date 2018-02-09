Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katılmak için gittiği Güney Kore'nin PyeongChang kentinde Kuzey Kore Meclis Başkanı Kim Yong-nam ile görüştü.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, PyeongChang'deki Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katılan Guterres'in, Kim ile kısa bir görüşme yaptığını söyledi.

Haq, Guterres'in görüşmede, Kore Yarımadası'nda nükleer silahsızlanmaya barışçıl bir çözüm bulunması için tüm tarafların diyalog kurması beklentisi içinde olduğunu Kim'e ilettiğini ifade etti.

İki yıldır diplomatik ilişkileri olmayan Güney Kore ile Kuzey Kore, sporcularının açılış töreninde tek bayrak altında yürümesi ve olimpiyatlarda birleşik bir kadın hokey takımı oluşturma konusunda anlaşmıştı.

PyeongChang'deki Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de katıldı.