Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin başkenti Londra’nın Barking semtinde bir araya gelen vatandaşlar, Türk genci Hasan Özcan'ın bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesini protesto etti.

Özcan'ın ailesi ile UETD İngiltere şubesi, cinayetin işlendiği Barking Town Hall önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya, bölgenin İşçi Parti'li milletvekili Margaret Hodge, bazı belediye meclisi üyeleri ve çok sayıda Türk vatandaşı da katılarak destek verdi.

Protestoya katılanlar, bölgede artan bıçaklı saldırılara ve çete olaylarına dikkat çeken dövizler ile cinayete kurban giden Hasan Özcan’ın fotoğraflarını taşıdı.

Özcan’ın annesi Emine Özcan, bölgeden sorumlu belediyenin ve polisin bıçaklı saldırılara karşı gereken önlemleri almakta yetersiz kaldığını ileri sürdü. Emine Özcan, olayın üzerinden bir hafta geçmesine karşı oğlunun ölümü hakkındaki soruşturmada mesafe kaydedilmediğini söyledi.

“Bu sadece benim acım değil, bütün toplumun acısı” ifadesini kullanan Özcan, “Barking’de bir senede 10’larca gencimiz gitti. Polis hiçbir şey yapmıyor." dedi.

Türk yetkililerden de destek beklediğini belirten Emine Özcan, “Konsolosluğumuz, milletvekillerimiz arkamızda olduğu sürece biz hiçbir zaman yılmayacağız.” diye konuştu.

Baba Abdullah Özcan da oğlunun Barking’de doğduğunu ve 19'ncu yaşında aynı yerde öldüğünü söyleyerek, "Biz yaralandık, başka hiç kimsenin yaralanmasını istemiyoruz.” ifadesini kullandı.

Abdullah Özcan, bölgedeki suç dalgasını durdurmak için toplumun, belediyenin ve polisin birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

UETD İngiltere şubesi adına yapılan açıklamada da Londra'da artan bıçaklı saldırılara işaret edilerek, başkentte geçen yıl yaklaşık 13 bin saldırının gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "Artık yeter. Bunun son ermesi gerekiyor. Hükümet harekete geçmeli. Yasalar, sertleştirilmeli ve insanların ceplerinde bıçakla dolaşmalarına karşı caydırıcı hale getirilmeli." çağrısında bulunuldu.

Basın açıklamasına katılan bazı semt sakinleri, bölgede sokaklarda güvenlik kamerası bulunmamasından şikayet etti.

Stephen Addison da arkadaşı Özcan’ın anne ve babasını teselli ederek, “Hasan arkadaşımdı, küçük kardeşimdi.” ifadelerini kullandı.

Hasan Özcan cinayeti

Üniversitesi öğrencisi Hasan Özcan (19), başkent Londra’nın doğusundaki Barking semtinde 3 Şubat gecesi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Ailesi, oğullarının daha önce de saldırıya uğradığını ve başından yaralandığını, saldırganların ise “delil yetersiliği” gerekçesi ile serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Polis, cinayetle ilgili açtığı soruşturmada görgü tanığı aradığını duyurmuştu.