Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal 10 televizyonunun haberine göre, Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ve İsrail Ordusu Güney Komutanlığı Başkanı Tümgeneral Eyal Zamir düzenledikleri toplantıda uluslararası yardımların Gazze'ye girmesinin onaylanmasına karar verdi. Toplantıda Gazze'de insani ve güvenlik alanındaki durumların değerlendirildiği ve bölgede insani krizin daha fazla kötüye gitmesinin engellenmesi için bölgeye yapılacak yardımların "belirlenen güvenlik kısıtlamaları gereğince ve uluslararası gözetim altında" bölgeye girişine izin verilmesi kararı alındığı belirtildi. Haberde, söz konusu kararla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.