Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'den kalkan İran yapımı bir insansız hava aracı, İsrail topraklarına girmek isterken ordu tarafından düşürüldü. Buna karşılık savaş uçaklarımız, Suriye'deki bazı İran hedeflerini vurdu. Saldırı sırasında uçaksavarlar İsrail jetlerini hedef aldı. Jetlerimizden biri düştü." ifadelerine yer verildi.

PİLOTLAR HASTANEDE

Düşen uçaktaki pilotların uçaktan atlayarak İsrail topraklarına indiği ve hastaneye nakledildiği bildirilen açıklamada, olayın araştırıldığı belirtilerek, "İran saldırısını ve Suriye'nin verdiği karşılığı İsrail'in egemenliğinin şiddetli bir ihlali olarak görüyoruz. İsrail ordusu olayları izliyor, değerlendirme ve zorunluluklara göre tüm harekatlara hazır" denildi.





BİRDEN FAZLA UÇAĞIN VURULDUĞU İDDİASI

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İsrail savaş uçağının düşürülmesinin ardından, İsrail'in saldırılarının devam ettiğini öne sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail jetlerinin sabah erken saatlerde Suriye'deki bazı İran hedeflerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Askeri kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail'in ülkenin orta kesinlerinde yer alan bir askeri üsse saldırdığı ve hava savunma sisteminin birden fazla uçağı vurduğu iddia edildi.

Haberde, saldırıların sürdüğü ileri sürüldü.





İsrail ise Suriye'de bulunan "İran hedeflerine" saldırı düzenlerken jetlerinin uçaksavar ateşiyle hedef alındığını ve bir F-16'nın düştüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'den kalkan İran yapımı bir insansız hava aracı, İsrail topraklarına girmek isterken ordu tarafından düşürüldü. Buna karşılık savaş uçaklarımız, Suriye'deki bazı İran hedeflerini vurdu. Saldırı sırasında uçaksavarlar İsrail jetlerini hedef aldı. Jetlerimizden biri düştü." ifadelerine yer verilmişti.





DÜŞEN İSRAİL SAVAŞ UÇAĞININ PİLOTU AĞIR YARALI

Suriye'ye saldırı düzenlerken uçaksavarlar tarafından hedef alınıp düşen İsrail savaş uçağından kurtulan iki pilottan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, uçaktan atlayarak İsrail'in kuzeyine iniş yapan iki pilotun Hayfa kentindeki Rambam hastanesine kaldırıldığı ve birinin durumunu ciddiyetini koruduğu, diğer pilotun ise hafif yaralı olduğu belirtildi. Açıklamada, düşen savaş uçağının nerede olduğunun bilinmediği ve konunun araştırıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu daha önce Suriye'de bulunan "İran hedeflerine" saldırı düzenlerken jetlerinin uçaksavar ateşiyle hedef alındığını ve bir F-16'nın düştüğünü açıklamıştı.





Açıklamada, "Suriye'den kalkan İran yapımı bir insansız hava aracı, İsrail topraklarına girmek isterken ordu tarafından düşürüldü. Buna karşılık savaş uçaklarımız, Suriye'deki bazı İran hedeflerini vurdu. Saldırı sırasında uçaksavarlar İsrail jetlerini hedef aldı. Jetlerimizden biri düştü. İran saldırısını ve Suriye'nin verdiği karşılığı İsrail'in egemenliğinin şiddetli bir ihlali olarak görüyoruz. İsrail ordusu olayları izliyor, değerlendirme ve zorunluluklara göre tüm harekatlara hazır" denilmişti.





İSRAİL JETLERİ, SURİYE'DE 12 HEDEFİ VURDU

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Suriye'de 12 hedefi vurduğu belirtildi. Açıklamada, vurulan yerler arasında "Esed rejimine ait üç hava savunma sistemi ile İran'a ait dört askeri üssün de bulunduğu" kaydedildi.

Buna karşılık Suriye tarafından uçaksavar ateşi açıldığı ve İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, "İsrail ordusu, tüm senaryolara hazırdır ve durum değerlendirmelerine göre hareket edecektir" denildi.





ESED'İN SARAYININ YAKINLARI VURULDU

Şam, Humus ve Dera'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, İsrail savaş uçaklarının saldırısında Beşşar Esed'in sarayına yakın yerleşimlerde 6 büyük patlama meydana geldi. Ayrıca Şam'ın batısındaki 104. Tugay, Cebel Manaa'daki cephanelik, Dimas askeri noktaları ile Humus ilindeki T4 hava üssü ve ülkenin güneyindeki Dera ilinde yer alan Cibab bölgesindeki hedefler İsrail savaş uçaklarınca vuruldu.