House of Cards dizisinde canlandırdığı Freddy Hayes karakteri ile sevilen Emmy ödüllü ünlü aktör Reg E. Cathey, New York’ta kaldığı evde hayatını kaybetti. Oyuncunun acı haberini, bir zamanlar rol aldığı The Wire dizisinin yapımcısı olan David Simon sosyal medya hesabından duyurdu.

KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

59 yaşındaki Reg E. Cathey’nin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Aktörün uzun süredir akciğer kanseri ile mücadele ettiği biliniyordu.

REG E. CATHEY KİMDİR?

1958 yılında Alabama'da doğan Reginald Eugene Cathey, 1984'te yayınlanan Bir Doktorun Hikayesi isimli dizi ile aktörlük hayatına adım attı. House Of Cards'ta oynayan oyuncu bu dizi sayesinde geniş hayran kitlesine ulaştı.